ضاحي خلفان يثير الجدل: عاصمة عربية وصفت بالحكمة وكلهم مجانين

15 أبريل 2020 - 10:57 ص

وصف ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي أن العرب حكمتهم في لسانهم بخلاف الشعوب الأخرى.

وكتب خلفان سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر، مستدلا بمقولة للأديب الجاحظ، والتي يقول فيها: "إن الحكمة نزلت من السماء على ثلاثة أعضاء من أعضاء أهل الأرض: (أدمغة اليونان وأيادي الصينيين وألسنة العرب.. العرب خذ كلام)، بحسب قوله.

كما هاجم خلفان بعض المدن في اليمن قائلا: "سمى العرب صنعاء لأنها تتصنع الحكمة.. ولكن لا حكمة عند أهلها.. من أتى لي بحكيم من صنعاء فله جائزة عندي.. كلهم مجانين".

وتابع: "أما ما في مأرب.. كله خارب.. وسيظل كذلك لأنهم كفروا بنعم الله عليهم.. وأهل مأرب لا يصادقون إلا لمآرب.. أي مصالح.. هكذا قالت العرب وأخبر التاريخ".

بينما قال العرب: "إن إهل حضرموت وعدن أهل تجارة وفطن.. وذلك ما أثبته التاريخ والزمن".



