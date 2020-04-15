ضاحي خلفان يثير الجدل: عاصمة عربية وصفت بالحكمة وكلهم مجانين

عبد القادر وحيد
وصف ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي أن العرب حكمتهم في لسانهم بخلاف الشعوب الأخرى.
وكتب خلفان سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر، مستدلا بمقولة للأديب الجاحظ، والتي يقول فيها: "إن الحكمة نزلت من السماء على ثلاثة أعضاء من أعضاء أهل الأرض: (أدمغة اليونان وأيادي الصينيين وألسنة العرب.. العرب خذ كلام)، بحسب قوله.
كما هاجم خلفان بعض المدن في اليمن قائلا: "سمى العرب صنعاء لأنها تتصنع الحكمة.. ولكن لا حكمة عند أهلها.. من أتى لي بحكيم من صنعاء فله جائزة عندي.. كلهم مجانين".
وتابع: "أما ما في مأرب.. كله خارب.. وسيظل كذلك لأنهم كفروا بنعم الله عليهم.. وأهل مأرب لا يصادقون إلا لمآرب.. أي مصالح.. هكذا قالت العرب وأخبر التاريخ".
بينما قال العرب: "إن إهل حضرموت وعدن أهل تجارة وفطن.. وذلك ما أثبته التاريخ والزمن".
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