شاهد.. اللقطات الأولى لتصفية خلية الأميرية

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استشهاد

إكسترا نيوز

الاميرية

الحوفي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، صورًا أولية للعناصر الإرهابية المتورطة في حادث منطقة الأميرية بالقاهرة.
وظهر بالفيديو المعروض أسلحة وذخيرة وعدد من الإرهابيين الذين تم تصفيتهم على يد الشرطة.
كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، عن التفاصيل الكاملة لتصفية إحدى الخلايا الإرهابية الخطرة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنه وردت معلومات للقطاع الأمني، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.
وأشارت الوزارة، إلى رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية، عثر بحوزتهم علي (6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش) وكمية من الذخيرة المختلفة.
وأسفر التعامل، عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وفِي ذات السياق، تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية، والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

شاهد الفيديو..


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