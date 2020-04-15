ترامب: "توقف الرياضة يصيبني بالملل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) أمر يصيبه بالملل.

وأضاف "ترامب" أن الثنائي آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وروجر جودل رئيس رابطة دوري كرة القدم الأمريكية، ضمن 14 شخصية رياضية تستشيرها حكومة الولايات المتحدة، بشأن متى يمكن استئناف المنافسات؟.

وواصل: "علينا إعادة رياضتنا مرة أخرى، أشعر بالملل من مشاهدة مباريات بيسبول عمرها 14 عاما في إشارة لبث شبكات مباريات قديمة، لسد الفراغ الذي تركه توقف الأحداث الرياضية.