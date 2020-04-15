بعد ضبط 3 محلات لبيع لحوم الحمير.. الإبراشي: اللي فينا مكفينا

15 أبريل 2020 - 10:23 ص

أعرب الإعلامي وائل الإبراشي عن أسفه، بعذ الإعلان عن ضبط 3 محلات لبيع لحوم الحمير بحي المعصرة، قائلا : " إحنا في زمن وباء بيقدر يطور من نفسه واللي فينا مكفينا".

وكان اللواء أيمن جبريل، رئيس حي المعصرة، قد كشف تفاصيل تحرير محاضر رسمية، لمحلات جزارة تبيع لحم الخيول والحمير، وذلك عقب تحرير ثلاث محاضر رسمية بقسم الشرطة المعصرة، لبعض محال الجزارة، التي ثبت أنها تبيع خيول وحمير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة مع وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، أن الثلاث محلات التي جرى إغلاقها مشهورة للغاية.

وتابع جبريل : "لما نزلنا نطبق القرار ونغلق تلك المحلات على أرض الواقع، الناس قالت لنا أحنا بقالنا 20 سنة بناكل فيها".

وأوضح أن هناك تضافرا بين كافة أجهزة الدولة التنفيذية من أجل حماية المواطنين، من الفاسدين وضعاف النفوس.