كورنا يظهر على شفتيك.. أعراض جديدة للفيروس القاتل

حذر الأطباء البريطانيون من أنه أثناء العزلة الذاتية، يجب استدعاء سيارة إسعاف بشكل عاجل إذا بدأت تظهر علامات نقص الأكسجين.

يتفق الأطباء على أنه يمكن القضاء على معظم أعراض COVID-19 عن طريق العلاج في المنزل، ومع ذلك، فإن ظهور بعض العلامات يشير إلى وجود خطر قاتل على البشر. على سبيل المثال، نقص الأكسجين في دم الإنسان. في هذه الحالة، ستتحول شفاه الشخص المصاب بالفيروس إلى اللون الأزرق. لذلك، ينصح الأطباء: بمجرد أن تظهر هذه الأعراض، يجب الاتصال على الفور بالإسعاف.