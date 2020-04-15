كورنا يظهر على شفتيك.. أعراض جديدة للفيروس القاتل

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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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وكالات- الدويني فولي

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أعراض فيروس كورونا المستجد

حذر الأطباء البريطانيون من أنه أثناء العزلة الذاتية، يجب استدعاء سيارة إسعاف بشكل عاجل إذا بدأت تظهر علامات نقص الأكسجين.
اكتشفت خدمة الصحة البريطانية (NHS) علامة جديدة لفيروس كورونا، والتي يجب أن تنبه كل شخص في وضع العزل الذاتي.

يتفق الأطباء على أنه يمكن القضاء على معظم أعراض COVID-19 عن طريق العلاج في المنزل، ومع ذلك، فإن ظهور بعض العلامات يشير إلى وجود خطر قاتل على البشر. على سبيل المثال، نقص الأكسجين في دم الإنسان. في هذه الحالة، ستتحول شفاه الشخص المصاب بالفيروس إلى اللون الأزرق. لذلك، ينصح الأطباء: بمجرد أن تظهر هذه الأعراض، يجب الاتصال على الفور بالإسعاف.

وأشار الخبراء البريطانيون إلى أن الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 هي الحمى والسعال الجاف والصداع. قد يفقد بعض المصابين حاسة التذوق ويشعرون بالضعف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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