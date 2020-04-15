حقيقة تجميد "فتحى" بالأهلى

15 أبريل 2020 - 10:12 ص

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، حقيقة تجميد نجم الفريق أحمد فتحي، عقب انضمامه بشكل رسمي إلي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال "عبدالحفيظ" في تصريحات تليفزيونية له، إنه لا توجد أي نيه لدى الجهاز الفني أو الجهاز الإداري بتوقيع عقوبة على أحمد فتحي أو تجميده.

وشدد مدير الكرة بالنادي على أن علاقة النادي التاريخية مع كل اللاعبين مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل بين الطرفين.

وأعلن نادي بيراميدز في وقت سابق بشكل رسمي انضمام أحمد فتحي إلي صفوفه في صفقة انتقال حر، وذلك عقب نهاية تعاقده مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.