بالفيديو.. حريق هائل بمنزل فنانة شهيرة

15 أبريل 2020 - 09:57 ص

قالت الفنانة السعودية ريم عبدالله، إنها نجت وشقيقتها من حريق التهم منزلها، موضحة أنها تفاجأت بوجود حريق "هائل" في الغرفة المجاورة بسبب ماس كهربائي في مدفأة.





وقالت ريم عبدالله إنها فجعت من المنظر للحريق الهائل الذي وقع بالغرفة بسبب "توصيلة كهربائية"، مردفة: "كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك شبكة الفيير وبعدها تفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق في غرفتي ينبهني لوجود حريق".





وتابعت الفنانة السعودية في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" قائلة: "انهبلنا لما كشف الدخان أعطى إنذار جرينا على الغرفة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان والحمد لله طفت".





وأردفت قائلة: "المهم إحنا في أيام حظر وكلنا في بيوتنا وفي ضغط على شبكات الكهرباء والاستخدام عالي جدا ولذلك انتبهوا على حالكم وللتوصيلات والشواحن وخدوا بالكم من كل حاجة".





يُذكر أن ريم عبدالله هي فنانة سعودية اسمها الحقيقي نورة العتيبين، من مواليد 1987، بدأت مشوارها الفني من خلال سلسلة "طاش ما طاش" في موسمه الـ 15، إلى جانب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.



