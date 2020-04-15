  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطاقات التموين

"التموين" تزف خبرا سارا للعمالة غير المنتظمة

الصحة السعودية:" االإبل الإفريقية" سبب انتشار فيروس "كورونا" بجدة

شاهد.. رجل دين إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا

ارشيف

صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: كلمة واحدة يُسأل بها الله تُخرجنا من الوباء

وزير التموين

وزير التموين: مقترح بديل للدعم وارد تطبيقه قريبا

صورة من الفيديو

شاهد عيان يروي أصعب لحظات تصفية إرهابيّ الأميرية

كورونا

دولة أوروبية تفتح المدارس.. وأولياء الأمور: أطفالنا ليسوا أرانب اختبار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. وخسائر تقترب من 5 مليارات دولار

بن سلمان

بدعم من "بن سلمان".. السعودية تقترب من شراء ناد إنجليزي كبير

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لتصفية خلية الأميرية

بالفيديو.. حريق هائل بمنزل فنانة شهيرة

الصفحة الأخيرة

السيطرة على حريق منزل بأبو النمرس
السيطرة على حريق منزل بأبو النمرس
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

فيديو

حريق

منزل

فنانة

سعودية

قالت الفنانة السعودية ريم عبدالله، إنها نجت وشقيقتها من حريق التهم منزلها، موضحة أنها تفاجأت بوجود حريق "هائل" في الغرفة المجاورة بسبب ماس كهربائي في مدفأة.
وقالت ريم عبدالله إنها فجعت من المنظر للحريق الهائل الذي وقع بالغرفة بسبب "توصيلة كهربائية"، مردفة: "كان في توصيلة وبها الشواحن والأباجورات وجاءت شقيقتي ووضعت سلك شبكة الفيير وبعدها تفاجأت بجهاز إنذار كشف الحريق في غرفتي ينبهني لوجود حريق".

وتابعت الفنانة السعودية في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" قائلة: "انهبلنا لما كشف الدخان أعطى إنذار جرينا على الغرفة لقينا الدنيا كلها محترقة ودخان والحمد لله طفت".

وأردفت قائلة: "المهم إحنا في أيام حظر وكلنا في بيوتنا وفي ضغط على شبكات الكهرباء والاستخدام عالي جدا ولذلك انتبهوا على حالكم وللتوصيلات والشواحن وخدوا بالكم من كل حاجة".

يُذكر أن ريم عبدالله هي فنانة سعودية اسمها الحقيقي نورة العتيبين، من مواليد 1987، بدأت مشوارها الفني من خلال سلسلة "طاش ما طاش" في موسمه الـ 15، إلى جانب النجمين ناصر القصبي وعبدالله السدحان.

وشاركت "عبدالله" في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "العاصوف" في جزئه الثاني من بطولة الفنان ناصر القصبي إلى جانب عدد من النجوم، وهو من إخراج السوري المثنى صبح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "عواد" ساخرا: "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل"
» المجلس السوداني يوضح حقيقة تعرض سيارة "البرهان" لحادث
» علامة رئيسية تميز فيروس كورونا عن نزلات البرد
» عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد "الحوفي" لمسقط رأسه
» صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه
» مصرع مواطن أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بزفتى
» النواب: القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية ضد عناصر "داعش "الإرهابية
» صادم.. مدير مدرسة يبيع الأبحاث للتلاميذ بالقليوبية
» حقيقة وفاة ميمي الشربيني
» علامات جديدة للإصابة بـ"كورونا".. وهذه المرة في القدمين
» ترامب: "توقف الرياضة يصيبني بالملل"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية