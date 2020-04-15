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لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة

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لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة
لم يكن متوقعا.. كورونا يعيش في حرارة 60 درجة لمدة ساعة
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عبد القادر وحيد- متابعات

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كورونا

تجارب

درجة حرارة

60 درجة

ينتظر الجميع قدوم فصل الصيف على أمل أن يقضي ارتفاع درجة الحرارة على الفيروس المستجد، الذي اجتاح معظم بلدان العالم، وتحوّل إلى وباء عالمي.

علماء فرنسيون أجروا تجارب أثبتت أن وباء كوفيد19  يمكنه البقاء في درجات حرارة عالية.

وقام العلماء بوضع الفيروس تحت درجة حرارة 60 درجة لمدة ساعة حيث اكتشفوا أنه ما زال قادرا على التكاثر.

يذكر أن التجربة الجديدة تتوافق مع أخرى سابقة قام بها علماء أيضا والذين جربوا عدة طرق لقتل الفيروس النشط ولم يتمكنوا من ذلك إلا عند الوصول لدرجة حرارة الغليان الطبيعية.


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