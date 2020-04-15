  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطاقات التموين

"التموين" تزف خبرا سارا للعمالة غير المنتظمة

الصحة السعودية:" االإبل الإفريقية" سبب انتشار فيروس "كورونا" بجدة

شاهد.. رجل دين إيراني يبيع دعاء مضادًا لكورونا

ارشيف

صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه

الشيخ رمضان عبد المعز

داعية: كلمة واحدة يُسأل بها الله تُخرجنا من الوباء

وزير التموين

وزير التموين: مقترح بديل للدعم وارد تطبيقه قريبا

صورة من الفيديو

شاهد عيان يروي أصعب لحظات تصفية إرهابيّ الأميرية

كورونا

دولة أوروبية تفتح المدارس.. وأولياء الأمور: أطفالنا ليسوا أرانب اختبار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. خسائر تقترب من 5 مليارات دولار

كورونا يوجه ضربة جديدة للصين.. وخسائر تقترب من 5 مليارات دولار

بن سلمان

بدعم من "بن سلمان".. السعودية تقترب من شراء ناد إنجليزي كبير

صورة من الفيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لتصفية خلية الأميرية

شاهد..

نجا بأعجوبة مع تمثال لبابا الفاتيكان.. حادث يفوق الخيال

قضايا وحوادث

نجا بأعجوبة مع تمثال لبابا الفاتيكان.. حادث يفوق الخيال
نجا بأعجوبة مع تمثال لبابا الفاتيكان.. حادث يفوق الخيال
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

إسلام كاميروني نجا من حادث إرهابي بألمانيا

#

المحظوظ.. نجا من افتراس نمر بأعجوبة

#

بابا الفاتيكان يتبادل "القبلات" مع راهبة.. بشروط

#

تفاصيل لقاء سامح شكرى مع وزير خارجية الفاتيكان

حادث مروع

سيارة

بولندا

لودز

وثق مقطع فيديو سجلته كاميرا المرور في بولندا، اصطدام مروع  لسيارة مسرعة بتقاطع دائري على الطريق.

وبحسب الفيديو تظهر السيارة من طراز "سوزوكي سويفت" وهي تسير على الطريق بسرعة هائلة، حيث تفاجأ السائق بوجود دور على الطريق، واصطدم به بطريقة تفوق الأعمال السينمائية.

وقد انطلقت السيارة في الهواء وقطعت شجرة صنوبر، وكادت تحطم تمثالًا لبابا الفاتيكان قبل اصطدامها بمبنى في مدينة لودز البولندية.

وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في السيارة عند اصطدامها بالمبنى وتدمرت بالكامل، ولكن بمعجزة ما، ظل السائق البالغ من العمر 41 عاما في وعيه حتى تمكن رجال الإطفاء من إنقاذه، حيث تبين أنه  كان مخمورا.

على الفور نقلت الإسعاف السائق إلى المستشفى بإصابات دون أن تحدث وفيات. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "عواد" ساخرا: "لما أحتاج نصيحة هسأل جوجل"
» المجلس السوداني يوضح حقيقة تعرض سيارة "البرهان" لحادث
» علامة رئيسية تميز فيروس كورونا عن نزلات البرد
» عاجل.. لحظة وصول جثمان الشهيد "الحوفي" لمسقط رأسه
» صور.. استعدادات جنازة عسكرية لـ«الحوفي» بمسقط رأسه
» مصرع مواطن أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بزفتى
» النواب: القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية ضد عناصر "داعش "الإرهابية
» صادم.. مدير مدرسة يبيع الأبحاث للتلاميذ بالقليوبية
» حقيقة وفاة ميمي الشربيني
» علامات جديدة للإصابة بـ"كورونا".. وهذه المرة في القدمين
» ترامب: "توقف الرياضة يصيبني بالملل"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية