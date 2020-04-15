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في انتظار الجثمان.. دمنهور تتشح بالسواد حزنا على الحوفي

قضايا وحوادث

المقدم محمد الحوفي
المقدم محمد الحوفي
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إيمان هاني

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الإرهاب

استشهاد

الاميرية

الحوفي

اتشحت محافظة البحيرة بالسواد في مشهد خيم الحزن عليه حيث توافد أقارب الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد قبل ساعات، أثناء مواجهات بين قوات الأمن ومجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة؛ على منزل الشهيد بدمنهور بمحافظة البحيرة، انتظارا لوصول الجثمان.
وبكلمات مبكية نعى شاكر الحوفي عمدة قرية الصفاصيف، نجل عم الشهيد، الشهيد، قائلا: "طول عمره بيحب الوطن وكان نفسه يستشهد فداءً وحمايةً للوطن من الإرهاب والأعداء، ومايغلاش على مصر كل شباب العائلة".
وأضاف الحوفي، في تصريحات صحفية: "فور سمعنا الخبر ونحن في صدمة لمفارقة خيرة شباب العائلة، وتوافدنا على منزله انتظارا لوصول جثمانه وتشييعه لمثواه الأخير".
وتابع: "الشهيد لديه طفلتان "مريم" 6 سنوات، "خديجة" 3 سنوات، وزوجته ربة منزل، ووالده بالمعاش "مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا"، ووالدته بالمعاش "موظفة بوزارة العدل سابقا".
وقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه السكرتير المساعد، واجب العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدا أن دماءه الزكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.

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