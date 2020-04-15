داعية: الطبيب المجاهد "تحت النبي بشبر"

15 أبريل 2020 - 09:06 ص

أشاد الدكتور مبروك عطية، بالدور الذي يقوم به الأطباء المصريون في مواجهة فيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بـ"المجاهد الكبير".



وقال عطية خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر: "الشخص اللي يضحي بحياته حتى ينقذ حياة غيره" تحت النبي بشبر" وهو ما ينطبق على الطبيب المصري ".



وأشاد عطية بوصف المصريين لهم بالجيش الأبيض، معقبا: "وصف فيه عبقرية، فهم بالفعل جيشنا لأنهم يقامون لعنة، والطبيب الذي يتوفى بالكورونا شهيد".

