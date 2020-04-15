» هل كان للمقدم محمد الحوفي شقيقا واستشهد قبل سنوات؟

أحمد عادل شعبان
نفى إسلام كركورة - جار وصديق المقدم محمد الحوفي الذي استشهد في أحداث الأميرية - أن يكون له أخ شقيق استشهد أيضا قبل سنوات .
وقال "كركورة" في تصريحات صحفية ، إن الراحل كان يتسم بحسن الخلق ، وكان الابن الوحيد لأبويه ولديه أختان "حسب الوطن".
وأضاف: رغم أنه كان صديقي وجاري منذ سنوات طويلة في مدينة دمنهور لكن آخر مرة رأيته كانت من فترة حيث انتقل الراحل للإقامة بمحافظة القاهرة بسبب عمله.
واستدرك: الناس يتجمعون عند منزله ويرفضون المغادرة لحين وصول الجثمان والصلاة عليه.
واستشهد المقدم محمد الحوفي أثناء مداهمة لبؤرة إرهابية بمنطقة الأميرية ، وتمكنت القوات من تصفية جميع المتواجدين بالبؤرة.
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