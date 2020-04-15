الإبراشي يكشف أسرارا جديدة عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بـ الأميرية

أحمد عادل شعبان
علق الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري - على استشهاد المقدم محمد الحوفي بموقع الأميرية قائلا: الشهداء في مقام أفضل والتاريخ سيكتبه الأبطال وليس الجبناء .
وأضاف: القوات كانت لديها القدرة على تدمير المنطقة التي يحتمي بها الإرهابيين بالأميرية لكن حرص الأمن على أرواح المواطنين الأبرياء جعل القوات تحاول ألا يصاب أي مواطن ولو بأذى صغير .
وأضاف: علينا أن نقدم التهاني وليس التعازي إلى أهالي الشهداء كون الأبطال مكانهم مرتفع وسيخلدهم التاريخ.
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