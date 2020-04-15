  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر06:05 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحوفي

6 معلومات عن المقدم محمد الحوفي: أصيب في عملية الوراق سنة 2016

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي يكشف أسرارا جديدة عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بـ الأميرية

ترامب

ترامب يعلن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

صورة أدوية صورة أرشيفية

مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي 9 أشهر

كورونا

سر ارتفاع نسبة وفيات كورونا في مصر.. رئيس مكافحة العدوى يجيب

وزارة الداخلية

التفاصيل الكاملة لمداهمة وكر الأميرية الإرهابي

فيروس كورونا

لا يوجد دواء لعلاج كورونا حتى الآن وهذا ما ننصح به

كورونا

بريطانيا.. ثلث الكادر الطبي المتعامل مع كورونا أصيب به

سوزان مبارك

أول تعليق لـ علاء مبارك على تدهور صحة والدته

صالونات نسائية تبيع القمل لزيادة كثافة الشعر

جدل طبي حول استخدام دواء للقمل لعلاج كورونا

الإبراشي يكشف أسرارا جديدة عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بـ الأميرية

آخر الأخبار

الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

الأزهر ينعى المقدم شهيد الواجب ويشيد ببسالة الأجهزة الأمنية

#

السعودية تعلن عن إصابات جديدة بـ"كورونا"

#

محمد إبراهيم: احتفالي بـ«الكونفدرالية» سبب رحيلي عن الزمالك

#

أسرار جديدة يكشفها "كلينتون" عن علاقته بـ"مونيكا"

وائل الابراشى

علق الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري - على استشهاد المقدم محمد الحوفي بموقع الأميرية قائلا: الشهداء في مقام أفضل والتاريخ سيكتبه الأبطال وليس الجبناء .

وأضاف: القوات كانت لديها القدرة على تدمير المنطقة التي يحتمي بها الإرهابيين بالأميرية لكن حرص الأمن على أرواح المواطنين الأبرياء جعل القوات تحاول ألا يصاب أي مواطن ولو بأذى صغير .

وأضاف: علينا أن نقدم التهاني وليس التعازي إلى أهالي الشهداء كون الأبطال مكانهم مرتفع وسيخلدهم التاريخ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ماذا قال عبدالله رشدي عن استشهاد المقدم محمد الحوفي ؟
» كيف علق ضاحي خلفان على استشهاد المقدم محمد الحوفي بموقعة الأميرية؟
» مقبرة جماعية لضحايا كورونا المسلمين فى بريطانيا
» البنتاجون: فيروس كورونا طبيعي المنشأ على الأرجح
» "الدفاع" السعودية توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا
» قرار عاجل من النائب العام بشأن أحداث الأميرية
» أحد المصريين العالقين في بنجلاديش يستغيث
» وزير التموين: هؤلاء يتلاعبون في الأسعار المواد الغذائية
» الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تفوق 25 ألفا
» تونس.. إصابة أول لاعب كرة قدم بكورونا
» بسبب "كورونا".. طبيبة أمريكية تقيم زفافها بالمستشفى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية