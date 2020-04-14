رئيس قضايا الدولة ينعي الشهيد محمد الحوفي

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نعي المستشار دكتور أبوبكر الصديق عامر، رئيس قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية.
وتقدموا بخالص العزاء إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأسرة الشهيد والشعب المصري، ودعوا الله تعالي للمصابين الشفاء العاجل.
وأكدت هيئة قضايا الدولة، خلال بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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