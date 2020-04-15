» مقبرة جماعية لضحايا كورونا المسلمين فى بريطانيا

15 أبريل 2020 - 01:00 ص

مع تزايد أعداد الوفيات بوباء كورونا المستجد، أعلنت السلطات البريطانية إنشاء مقبرة لدفن ضحايا من المسلمين، وفقا لصحيفة «صن» البريطانية، فإن المدافن الجماعية الجديدة تم حفرها فى مقبرة «كامينال بارك» فى تشيزلهيرست، جنوب شرقى العاصمة لندن، وقال مشرفون على إجراءات الدفن، إنه يوجد نحو 50 ضحية من المسلمين، تنتظر الرقود فى المثوى الأخير، وتم إنشاء حفر مستطيلة، لدفن الضحايا بأقرب وقت وفقا للشريعة الإسلامية. وأوضح مسؤولون محليون أن تجهيز القبر يحتاج 24 ساعة، حيث يستغرق حفر المدفن الواحد وتجهيزه حوالى نصف يوم، باستخدام حفار آلى، وبعمق 1.5 متر، بحسب موقع «سكاى نيوز».



ويتم حفر القبور، المعروفة باسم «قبور الصفوف» فى مقبرة المسلمين فى«الحدائق الخالدة» بمنطقة «كامينال بارك» التى تم تخصيص جزء منها لمسلمى بريطانيا، وعددهم نحو 3.1 مليون شخص. وقال أحد المسؤولين فى المقبرة، ويدعى ريتشارد جومرسال: «ستقام الجنازات بتتابع سريع ووفقا للشريعة الإسلامية».

