"الإبراشي": الشعب المصري كله يفتخر بشهيد الشرطة

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أكد الإعلامى وائل الإبراشى، أن الدولة المصرية لديها أبطال يدافعون عنها فى كل مكان من أنحاء الجمهورية، هدفهم هو الدفاع عن الوطن ويعد بذل أرواحهم أبسط شئ ممكن أن يقدموه فى سبيل ذلك، وتابع:" الشهداء فى مقام أفضل والتاريخ سيكتبه الأبطال وليس الجبناء".
وأوضح "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه بالشهداء والأبطال الذين يدافعون عن مصر فى مقدمة الصفوف سيضمن لنا الأنتصار، وتابع:" نشيع شهدائنا بفخر وأعناقنا فى السماء".
وأشار "الإبراشى"، إلى أن قوات الأمن قادرة على إزالة المنطقة التى كان يحتمى بها بعض العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، ولكن حرص الأمن المصرى على أرواح المواطنين جعلهم يتعاملون بحذر لمنع حدوث أى أذى لمواطن برئ حتى وأن كان صغير، وتابع:"وعلينا أن نقدم التهانى لأسر الشهداء وليس التعازى كون الأبطال مكانهم مرتفع وسيخلدهم التاريخ".
ولفت "الإبراشى"، إلى أن خسة جماعة الإخوان الإرهابية تظهر جلية، ففى الوقت الذى يعانى فيه الشعب المصرى من وباء يجتاح العالم، لا تتوارى عن توجيه عناصرها لتنفيذ عمليات إرهابية خسيسة جبانة، وتابع:"لا يوجد عملية إرهابية نالت من الشعب المصرى ولا هزته ..خلال الساعات الماضية كان هناك حالة كبيرة من الاهتمام من قبل المصريين تجاه ما كان يحدث فى الأميرية وكانوا متجاوبين ومتضامنين مع أمنهم وفرحوا بعدما تم القضاء على الخلية الإرهابية".
 

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