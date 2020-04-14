مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي 9 أشهر

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صورة أدوية صورة أرشيفية
صورة أدوية صورة أرشيفية
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات، إن مصر بها 154 مصنع أدوية تصدر منتجاتها إلى 65 دولة في العالم، موضحًا أن هذه الدول لم تكن لتستورد من مصر إلا بعد تأكدها من أن المصانع المصرية تطبق أعلى مستويات الجودة والمواصفات القياسية العالمية.
وأضاف "رستم"، في حواره مع الإعلامي سمير عمر، ضمن حلقة الليلة من برنامج "أهل مصر"، المذاع على قناة "سكاي نيوز عربية"، أن شركات الأدوية لديها مخزون من الأدوية كاملة الصنع أي المتاحة في الصيدليات يكفي ما بين 3 و6 أشهر، كما أن شركات التوزيع لديها مخزون يكفي شهرين، ونفس الأمر بالنسبة للصيدليات، ما يعني أن المخزون يكفي الاحتياجات المحلية ما بين 6 و9 أشهر.
وأوضح أن أغلب المواد الخام ترد من الصين والهند وغيرهما من دول شرق آسيا، وهي المنطقة التي توقفت فيها عجلة الإنتاج جراء أزمة كورونا، لكن الدولة تحركت بسرعة للبحث عن موردين للمواد الخام من دول أخرى بنفس المواصفات والجودة المعتمدة وبنفس الشروط، مشيرا إلى أن الغرفة ناقشت فى اجتماعها الماضى، كيفية تأمين خطوط الشحن لضمان وصول المواد الخام إلى مصر فى ظل توقف حركة الطيران عالمياً، مؤكدا أن الدولة تحركت جيدا فى هذا الإطار.
وأشار "رستم"، إلى أن الدولة تدخلت أيضا لتوفير المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات وغيرها للمستشفيات والمراكز الطبية، لافتاً إلى أن مصانع المستلزمات تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات السوق المحلية، وأن العاملين بها سعداء بدورهم لأنهم يعتبرون أنفسهم بنفس أهمية الفرق الطبية التى تتصدى لمواجة الفيروس.

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