الأزهر ينعى المقدم شهيد الواجب ويشيد ببسالة الأجهزة الأمنية

14 أبريل 2020 - 11:40 م

نعى الأزهر الشريف، شهيد الوطن المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد يوم الثلاثاء أثناء قيامه بواجبه في عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.



وأشاد الأزهر، في بيان له، بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والتصدي لمخططات الجماعات الإرهابية، التي تستهدف قتل الأبرياء وترويع الأمنين، والنيل من أمن الوطن وسلامة أرضه واستقراره.

