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وزير التموين: حربنا ضد الإرهاب أطول من الحرب مع كورونا

الحياة السياسية

علي المصيلحي وزير التموين
علي المصيلحي وزير التموين
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رجال الشرطة قادرون على دحر الإرهاب وتطهير هذه البؤر من العناصر الإجرامية.
وأضاف "المصيلحي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حربنا على الإرهاب أطول من حربنا على فيروس كورونا .
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هذه الفئة لا يمكن التعايش معها لأنهم يعاودوا نشر مرضهم الفكري عندما تمكنوا من هذا.
وتسائل، هل هناك بني أدم مسالم يملك هذه الأسلحة والمعدات في منطقة مأهولة بالسكان مثل الأميرية؟، متابعا هذه فئات يجب ألا تكون موجودة على ارض مصر

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