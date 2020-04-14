وزير التموين: حربنا ضد الإرهاب أطول من الحرب مع كورونا

14 أبريل 2020 - 11:20 م

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رجال الشرطة قادرون على دحر الإرهاب وتطهير هذه البؤر من العناصر الإجرامية.



وأضاف "المصيلحي" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حربنا على الإرهاب أطول من حربنا على فيروس كورونا .



وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هذه الفئة لا يمكن التعايش معها لأنهم يعاودوا نشر مرضهم الفكري عندما تمكنوا من هذا.

