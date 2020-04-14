» وزير التموين: هؤلاء يتلاعبون في الأسعار المواد الغذائية

14 أبريل 2020 - 10:40 م

كشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن هناك بعض التجار من الطابور الخامس يقومون بالتلاعب في الأسعار، مؤكدا أن التعاون بين مؤسسات الدولة هو السبيل للقضاء عليهم.



وأوضح "المصيلحي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من يتم ضبطه يتم تحويله لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

