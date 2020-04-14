التفاصيل الكاملة لمداهمة وكر الأميرية الإرهابي

14 أبريل 2020 - 11:30 م

كشفت وزارة الداخلية من خلال بيان صادر لها مساء يوم الثلاثاء، عن تفاصيل استشهاد ضابط ، وإصابة آخر وفردين من قوات الشرطة، في تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية ، خلال مداهمة وكر لهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة.



وأكد البيان عن ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني، بوجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية ، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة، كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.



وأشار البيان إلى أنه تم رصد عناصر تلك الخلية، والتعامل معها مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية ، عثر بحوزتهم على (6 بنادق آلية، 4 سلاح خرطوش)، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.



كما أسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الامن الوطني، وإصابة ضابط آخر، وفردين من قوات الشرطة.

