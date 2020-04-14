» تونس.. إصابة أول لاعب كرة قدم بكورونا

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سجلت تونس الثلاثاء، إصابة أول لاعب كرة قدم بالدوري المحترف بفيروس كورونا.
وكشف اللاعب عمر زكري (25 عامًا) في تدوينة نشرها، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" عن إصابته بالفيروس برفقة عدد من أفراد أسرته.
وقال لاعب وسط نادي اتحاد بن قردان (جنوب)، المشارك في الرابطة التونسية المحترفة الأولى لكرة القدم، إنه إثر إصابة جده بالفيروس أجرى برفقة عدد من أفراد عائلته وأقاربه التحاليل المخبرية التي كانت نتيجتها إيجابية.
وأضاف اللاعب في نص التدوينة "حتى الآن جميعنا على ما يرام ولا أعراض خطرة لإصاباتنا، سنلتزم بالحجر الصحي المنزلي والمراقبة لمدة 14 يومًا، معنوياتنا عالية وأتمنى أن نتجاوز الأمر بخير".
وبذلك يكون اللاعب السابق لأندية حمام الأنف والنادي البنزرتي والنجم الساحلي التونسي أول لاعب كرة قدم يصاب بالفيروس الذي وصل عدد المصابين به في البلاد حتى الثلاثاء، 747 حالةً مؤكدة، بينها 34 وفاة.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و983 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 125 ألفًا، وتعافى أكثر من 466 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

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