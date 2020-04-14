  • الأربعاء 15 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب

ترامب يعلن وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

صورة أدوية صورة أرشيفية

مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي 9 أشهر

كورونا

سر ارتفاع نسبة وفيات كورونا في مصر.. رئيس مكافحة العدوى يجيب

وزارة الداخلية

التفاصيل الكاملة لمداهمة وكر الأميرية الإرهابي

فيروس كورونا

لا يوجد دواء لعلاج كورونا حتى الآن وهذا ما ننصح به

كورونا

بريطانيا.. ثلث الكادر الطبي المتعامل مع كورونا أصيب به

سوزان مبارك

أول تعليق لـ علاء مبارك على تدهور صحة والدته

صالونات نسائية تبيع القمل لزيادة كثافة الشعر

جدل طبي حول استخدام دواء للقمل لعلاج كورونا

الأمن المصري (أرشيفية)

استشهاد ضابط ومقتل كل عناصر الخلية الإرهابية

الإفتاء

الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا

بسبب "كورونا".. طبيبة أمريكية تقيم زفافها بالمستشفى

الصفحة الأخيرة

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

طبيبة تروي قصة تنمر جيرانها بسبب كورونا

#

بسبب كورونا.. اعتقال عروسين ونقل المعازيم للحجر الصحي

#

أحدث عمليات النصب بسبب كورونا

#

دولة عربية تعلن وقف النقل العام بسبب كورونا

احتفل طبيبان أمريكيان يشاركان في الجهود المستمرة ضد فيروس كورونا الذي يجتاح الولايات المتحدة، بحفل زفاف رمزي داخل المستشفى الذي يعملان فيه.
وكان من المفترض أن تقيم الطبيبة النسائية المقيمة في مستشفى جامعة "دوك"، شيلون تساي والطبيب في برنامج الطب النفسي في نفس المشفى مايكل صن، حفل زواجهما السبت 11 أبريل/ نيسان الجاري في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.
وبسبب كورونا، اضطر الطبيبان اللذان أعلنا خطوبتهما عام 2016، إلى إرجاء حفل زواجهما الرسمي، فتدخل زملاؤهما في مستشفى "دوك"، ونسقوا الاحتفال به، بحسب موقع الحرة الأمريكي.
وقالت تساي لشبكة "أي بي سي" نيوز، إن "زملاءها كانوا على علم بإرجاء الزفاف، لكنهم لم يدركوا اليوم بالتحديد إلى أن وصلت إلى العمل وأبلغتهم بأن الحفل كان مفترضا إحياؤه في 11 أبريل".
وأضافت أن "الحفل المرتجل الذي نظمه الطاقم الطبي لها، بدأ صغيرا، ثم أراد زملاؤها أن يقدموا لها فستان زفاف، وطرحة، وورد، حتى ساهم الجميع بشيء ما وانضموا جميعاً إلى هذه اللفتة الجميلة".
وتناقلت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر الطبيبة تساي وهي ترتدي ثوب الزفاف الرمزي، وتحمل وروداً مصنوعة من الورق المقوى".
وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسب فيروس وكورونا حتى اليوم أكثر من 25 ألف شخص، في حين سجلت البلاد أكثر من 603 آلاف إصابة بالفيروس.
وأصاب الفيروس، حتى مساء الثلاثاء، أكثر من مليون و983 ألفا حول العالم، توفى منهم ما يزيد عن 125 ألفًا، وتعافى أكثر من 466 ألفًا، بحسب موقع "worldmeter" المتخصص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مقبرة جماعية لضحايا كورونا المسلمين فى بريطانيا
» البنتاجون: فيروس كورونا طبيعي المنشأ على الأرجح
» "الدفاع" السعودية توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا
» قرار عاجل من النائب العام بشأن أحداث الأميرية
» أحد المصريين العالقين في بنجلاديش يستغيث
» وزير التموين: هؤلاء يتلاعبون في الأسعار المواد الغذائية
» الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تفوق 25 ألفا
» تونس.. إصابة أول لاعب كرة قدم بكورونا
» بسبب "كورونا".. طبيبة أمريكية تقيم زفافها بالمستشفى
» تطبيق إلكتروني ومستشفى في جراج لمواجهة كورونا
» دراسة: الصداع والشعور بالدوار من علامات الإصابة بكورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:32

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية