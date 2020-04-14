أول تعليق لـ علاء مبارك على تدهور صحة والدته

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سوزان مبارك

علاء مبارك

والدته

تدهور صحة

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على الأنباء التي ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تدهور الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك.

ونفي علاء مبارك تلك الأنباء، مؤكدًا على أن والدته بصحة جيدة، ومتسائلًا عن الهدف من إطلاق تلك الشائعات بين الحين والآخر.

ورد علاء مبارك على أحد متابعيه عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، سأله عن حالة والدته الصحية، فرد بالقول :" الحمد لله بخير  ولكن للاسف  هناك اخبار  كاذبة يتم تداولها  على شبكة التواصل الاجتماعى عن صحة والدتى ليس لها اى اساس من الصحة ، مش عارف عايزين ايه الصراحة… الحمد لله وربنا الحافظ".


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