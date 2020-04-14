يورجن كلوب يعلق على إصابة أسطورة النادي بفيروس كورونا

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قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، متصدر الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، إن أنباء إصابة أسطورة النادى كينى دالجليش بفيروس كورونا المستجد كانت بمثابة صدمة كبيرة للاعبين والجهاز الفنى.

وجاءت نتيجة فحوص دالجليش (69 عاما) إيجابية لفيروس كورونا الأسبوع الماضى بعد دخوله المستشفى بسبب عدوى. واحتاج دالجليش إلى تناول مضادات حيوية وريدية لكن لم تظهر عليه أى أعراض وعاد لمنزله فى بداية الأسبوع الحالى.

وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت: «كانت صدمة حقيقية منذ ثلاثة أيام عندما سمعت لأول مرة هذه الأنباء. وصلت رسالة إلى اللاعبين فى مجموعتنا على واتس آب وكان الجميع فى ذهول. شعورك عندما تعرف شخصا أصيب بالفيروس أو لا تعرفه مختلف تماما».


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