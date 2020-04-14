مصرع جميع الإرهابيين في اشتباكات الأميرية

14 أبريل 2020 - 09:24 م





أعلن التليفزيون المصري، مصرع جميع الإرهابيين في الاشتباكات التي شهدتها منطقة الأميرية في القاهرة مساء اليوم.



يأت ذلك فيما تحدثت الأنباء عن استشهاد ضابط خلال المواجهات التي دارت بين قوات الشرطة ومسلحين إرهابيين بمنطقة الأميريةز





وكانت معلومات وردت إلى مديرية أمن القاهرة، عن تردد مجموعة من الخارجين عن القانون، على إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبناءً على التحريات تم استئذان السلطات المعنية وجهات التحقيق، للتعامل الفوري وضبط المتهمين.



وعقب وصول حملة أمنية لضبط المتهمين، بادر المتهمون بإطلاق النار على قوات الأمن. وانتقل على الفور إلى مكان الواقعة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.



كما تم الدفع بسيارات الإسعاف بعد أن أسفرت المواجهة عن سقوط مصابين.



وعثرت قوات الأمن داخل الوكر على أسلحة نارية وأحزمة ناسفة وست عبوات لاصقة قديمة.



وتم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر دوي إطلاق النار خلال الاشتباكات بين الأمن والخارجين على القانون.



