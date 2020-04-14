استشهاد ضابط ومقتل كل عناصر الخلية الإرهابية

14 أبريل 2020 - 09:15 م

تمكنت قوات الأمن من اقتحام الشقة التي يختبئ فيها عناصر الخلية الإرهابية، بعد أكثر من 4 ساعات من تبادل إطلاق النار، في منطقة الأميرية.

وأسفرت المواجهة المسلحة عن استشهاد ضابط برتبة مقدم محمد فوزي الحوفي في الأمن الوطني، ومقتل كل أفراد الخلية الإرهابية، حسبما أفادت إكسترا نيوز.

وتقوم قوات الأمن بتمشيط كافة المنطقة، واستجواب سكان العقار.

وشهدت منطقة الأميرية، تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الأمن من العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب من جهة وبين مجموعة إرهابية، تتخذ من إحدى الشقق السكنية وكرًا لها.

وفور مداهمة الشرطة للشقة، سارع الإرهابيين بإطلاق النار الكثيف، ما استدعى القوات إلى إغلاق المنطقة بفرض كردون أمني.

وحذرت الشرطة المواطنين قاطنى المنطقة من الاقتراب من النوافذ والأبواب والاحتماء بالمنازل.