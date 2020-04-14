فيديو.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وخارجين عن القانون بالأميرية

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تشهد منطقة الأميرية بالقاهرة، اشتباكات بين قوات الشرطة، وخارجين عن القانون باستخدام الأسلحة النارية، ما أدى إلى سقوط إصابات.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "النبأ" عبر موقعها الإلكتروني، فقد وردت معلومات لمديرية أمن القاهرة، عن تردد مجموعة من الخارجين عن القانون، على إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبناءً على التحريات تم استئذان السلطات المعنية وجهات التحقيق، للتعامل الفوري وضبط المتهمين.

وعقب وصول حملة أمنية لضبط المتهمين، بادر المتهمون بإطلاق النار على قوات الأمن. وانتقل على الفور إلى مكان الواقعة اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، واللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف بعد أن أسفرت المواجهة عن سقوط مصابين.

وتم تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي، يظهر دوي إطلاق النار خلال الاشتباكات بين الأمن والخارجين على القانون.

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