طفرة جديدة لـ«كورونا» تصيب جهود إنتاج لقاح بانتكاسة

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في الوقت الذي يسابق فيه العلماء حول العالم الزمن، لاكتشاف لقاح فعال لفيروس كورونا المستجد ( Covid-19)، الذي أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل أكثر من 120 ألف شخص، كشفت دراسة أجراها باحثون في أستراليا وتايوان عن طفرة كبيرة في الفيروس في الهند يمكن أن تهدد تطوير اللقاح.

حدثت الطفرة في جزء من البروتين الذي يسمح للفيروس بالارتباط ببعض الخلايا البشرية التي تحتوي على مستقبلات ACE2 ، وهو إنزيم موجود في الرئتين كان مسئولًا عن العدوى وانتشار فيروس سارس في عامي 2002 و2003.


وكان العلماء - الذين يقودهم وي-لونج وانج من جامعة تشانجوا الوطنية للتعليم في تايوان، إلى جانب متعاونين من جامعة مردوخ في أستراليا - يسعون إلى تطوير الأجسام المضادة التي تستهدف هذا المستقبل، لكن طفرة غير متوقعة يمكن أن تجعل أبحاثهم "غير مجدية".


وكتبوا في بحث نُشر على موقع مراجعة ما قبل الطباعة biorxiv.org: "دقت الدراسة ناقوس الخطر من أن طفرة سارس CoV-2 ذات الحلقية المتنوعة (وهو الشيء الذي يعلقه الجسم المضاد على نفسه) يمكن أن تنشأ في أي وقت".

وأضافوا: "(وهذا) يعني أن تطوير اللقاح الحالي ضد Sars-CoV-2 معرض لخطر كبير في أن يصبح عديم الجدوى"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتم الكشف عن السلالة المتحولة في يناير، لكن تسلسل الجينوم الكامل تم إصداره فقط للعلماء الدوليين في مارس. ويُعتقد أن المريض المعني هو طالب الطب الذي عاد إلى "ولاية كيرالا" من "ووهان" – معقل الفيروس - لكن يبدو أن السلالة بعيدة عن المتغيرات في الدول الأخرى. 

لا يُعرف الكثير عن تفشي الفيروس في الهند، الذي وصل إلى 9 آلاف حالة إصابة، بسبب الاختبارات المحدودة في البلاد. 

وبرزت مخاوف من أنه في حال ظهور عدد كبير من الاختلافات في الفيروس أن يؤدي ذلك إلى تصنيع لقاحات جديدة شبيهة بلقاحات الإنفلونزا. وبدأت الصين والولايات المتحدة بالفعل تجارب إكلينيكية على اللقاحات، لكن اكتشاف طفرة جديدة يمكن أن تجعل ذلك عديم الجدوى.

وفيروس كورونا غير مألوف بالفعل، لأنه معد للغاية، لكن البنية الجينية للسلالة ظلت مستقرة نسبيًا. وأثار هذا تكهنات من بعض الباحثين بأنه ربما انتشر بين البشر لفترة طويلة، قبل أن يتطور أخيرًا بما يجعله يعيش في بيئات ومجموعات سكانية مختلفة.

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