لفتة إنسانية.. «بيكهام» يزور مشجع ليفربول في منزله

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فاجأ ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق، أحد مشجعي ليفربول بزيارته في منزله، حيث التقط الصور التذكارية معه، في موقف لاقى استحسانًا من جانب وسائل الإعلام البريطانية. 


وكان "ديفيد روبرتس" (70 عامًا)، الذي تم ترشيح من قبل مؤسسة "Age Age Concern" لزيارة أحد المشاهير البارزين يتوقع مكالمة هاتفية في الصباح من الضيف المجهول، لكنه تفاجأ بزيارة "بيكهام" له في منزله.

وأضاف: "كان ديفيد على باب منزلي في الوقت المناسب.  قلت مرحبًا، كيف حالك؟، إنه رجل جميل، لقد تحدثنا حول ما سيحدث لكرة القدم هذا الموسم، ومانشستر يونايتد، وأنا أيضًا أحد مشجعي ليفربول". 

وتابع: "أعطاني أيضًا حقيبة جيدة لي ولعائلتي. أعتقد أن الزيارة كانت بالنسبة إليّ بقدر ما كنت أعتني بهم منذ أن خضعت لعملية سرطان في ديسمبر، والتي كنت أقاتلها بمساعدة ودعم من العائلة والأصدقاء (بمن فيهم الجيران وزملاء العمل) لثلاثة اعوام."

تأتي لفتة بيكهام بعد أيام من تعهده بتنظيم مباراة خيرية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، خلال حديثه في بث مباشر مع البرازيلي رونالدو زميله السابق ريال مدريد السابق.

واقترح رونالدو فكرة تنظيم مباراة خيرية عندما تعود الحياة لطبيعتها. وقال في إشارة إلى الناديين اللذين يملكانهما: "إنتر ميامي، لون رائع. في بلد الوليد لدينا نفس الشيء. يمكننا القيام بمباراة ودية بعد كل هذا، وجمع الأموال للأشخاص الذين يحتاجونها". 

وورد بيكهام قائد منتخب إنجلترا السابق قائلاً: "يجب أن نفعل ذلك. أعتقد أنه من المهم جمع أكبر قدر من المال للناس الذين كانوا يعملون كل يوم في محاولة لإنقاذ الأرواح، ومحاولة بذل كل ما في وسعهم والابتعاد عن أطفالهم وعائلاتهم".

وأضاف: "إنه جزء مهم للغاية من ما يمكن أن نحققه مع النادي الذي كنا جزءًا منه واللاعبين الذين كنا نتحدث عنهم ، للقيام بشيء خاص مهم جدًا".

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