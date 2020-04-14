ارتفاع كبير في ضحايا ومصابي كورونا بالجيش الأمركي

14 أبريل 2020 - 08:22 م

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوفها إلى 4127 ، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس في صفوف العسكريين والعاملين لديها إلى 16 حالة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.



الجدير بالذكر، أن وباء كورونا القاتل، استطاع أن يتسلل إلى قطاعات عدة داخل الولايات المتحدة، التى باتت فى صدارة الدول المصابة بالوباء عالمياً، فبخلاف انتشاره بين المواطنين الأمريكيين فى ظل حالة من القلق المتزايد من عجز الإدارة الأمريكية عن وقف انتشاره، استطاع كورونا أن يقتحم تحصينات عسكرية داخل الولايات المتحدة ليضع الجنود والضباط الأمريكيين فى دائرة الإصابات.

