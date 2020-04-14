استقرار أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

14 أبريل 2020 - 07:50 م

شهدت أسعار الدولار، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا في الأسعار بعدد من البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري 15.99 للشراء و15.76 للبيع.

وبلغ السعر في البنك الأهلى المصري 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

وسجل السعر في بنك مصر، 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.

كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

