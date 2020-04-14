» بلاغ للنائب العام ضد مقال بالمصري اليوم: "خيانة عظمى"

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المصرى اليوم

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خيانة عظمى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مقال استحداث وظيفة للكاتب "نيوتن"، بجريدة "المصري اليوم"، يدعو لاستحداث وظيفة حاكم لسيناء، وأن تكون مدة التعاقد معه 6 سنوات في محاولة لإظهار أن الحاكم يتولى الحكم بالتعاقد، ويدعو لاستقلال سيناء التام في القوانين والاستثمار واستغلال أراضي الدولة، وأن تتجاوز مهام حاكم سيناء مهام المحافظ، واستعارة النظم والقوانين من سنغافورة وماليزية وهونج كونج وكل وحدة من هذه الأشياء تمثل جريمة منفصلة.

وناشد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، صحيفة "المصري اليوم" بالإفصاح عن شخصية "نيوتن" كاتب هذا المقال، مؤكدًا أنه لا فرق بين دعوة "نيوتن" لتحويل سيناء لإقليم، وبين دعوات "داعش" لإقامة ولايات منفصلة ولها أمير.

وتقدم، ببلاغ للنائب العام المصري ضد هذا المقال الذي يحوي دعوة لانفصال سيناء عن الدولة المصرية، وبلاغ أخر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد، بالتحرك ضد هذا المقال الذي يؤثر على الأمن القومي المصري، وبلاغ لوزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، مؤكدًا أن هناك فتنة يجب وأدها في مهدها، ولا بد من محاكمة "نيوتن" على هذه الجريمة، فالأمن القومي المصري خط أحمر، معتبرًا أن هذا المقال يمثل خيانة عظمى.


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