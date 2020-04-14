» مصطفى نصار يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمصابي كورونا

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قال مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إيجيبت جولد، إنهم أطلقوا مبادرة "أيد على أيد تساعد"؛ لدعم الاقتصاد المصري، تتضمن تقديم كراتين للإطعام، وأجهزة تنفس صناعي ومساعدات مالية للعاملين بالمؤسسة.

وأضاف "نصار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الثلاثاء، أن هناك 3-4 أجهزة تنفس صناعي سيتم التبرع بها عبر البرنامج؛ للمساهمة في علاج مصابي فيروس كورونا.

وتابع، أن المبادرة تتضمن إطلاق حملة توعية بالتعاون مع الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، مشيرًا إلى أن هناك 2500 عامل بالمؤسسة يتم تقديم كراتين للإطعام لهم، معربًا عن استعداده للمساهمة بأي شيء لدعم مصر.


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