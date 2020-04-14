  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإفتاء

الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا

صحيفة بريطانية: فئران بحجم الأبقار ستهاجم إنجلترا

بسبب «إققال كورونا».. جحافل الفئران تخوض حرب بقاء

لوباريزيان: الشرطة المصرية تفلت من العقاب

فيديو.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وخارجين عن القانون بالأميرية

كورونا

طفرة جديدة لـ«كورونا» تصيب جهود إنتاج لقاح بانتكاسة

كورونا

طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

وزيرة الصحة

عاجل.. تسجيل 160 إصابة بكورونا.. و14وفاة

لاعب كرة قدم

نادي شهير يبيع جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

داليا مبارك

تصرف غير لائق من مذيع مع فنانة شهيرة يتسبب في حذف الحلقة

ضاحي خلفان "أقذر رجل" في الشرق الأوسط

ضاحي خلفان يتحدث عن 8 أزمات كارثية ويحذر

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الملك سلمان يصدر 17 قرارًا "أون لاين"

ضاحي خلفان يتحدث عن 8 أزمات كارثية ويحذر

عرب وعالم

ضاحي خلفان "أقذر رجل" في الشرق الأوسط
ضاحي خلفان "أقذر رجل" في الشرق الأوسط
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تهديد جديد من ضاحي خلفان لقطر

#

"المحمدي" يتحدث عن رحلة الـ10 سنوات داخل إنجلترا

#

ضاحي خلفان: عالم غشيم بجد

#

«خلفان» يفجر مفاجأة عن غياب "تميم" عن القمة الخليجية

ضاحي خلفان

أزمات

كارثة

كورونا

تحدث ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن 8 أزمات بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن انتشار هذا الوباء سبب هذه الأزمات.

وكتب "خلفات" عبر حسابه على "تويتر" :" في كل بقاع الدنيا نجم عن انتشار هذا الوباء أكثر من أزمة بحيث اصبح عند الادارة العامة للازمات ما هو آت :

1 ) أزمة صحة وسلامة.

2) أزمة اقتصادية وتجارية وصناعية

3) ازمة تموين

4) أزمة عمالية

5) ازمة سفر ومواصلات

6) ازمة تعليم

7) ازمة اجتماعية

8) ازمة خلك في البيت.

وسجلت دولة الإمارات، أمس الاثنين، 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4521 حالة، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، وتم التعرف عليها من خلال توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا،

وكانت الوزارة قد أعلنت، خلال إحاطة حكومة الإمارات  ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 852 حالة بعد تسجيل 172 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وإرهابيين بالأميرية
» الديهي: "نعيش أسوأ وأصعب فترة مرت على حاكم مصر"
» بلاغ للنائب العام ضد مقال بالمصري اليوم: "خيانة عظمى"
» مصطفى نصار يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمصابي كورونا
» محافظ القاهرة يوجه تحذير شديد اللهجة للباعة الجائلين
» وضع ثلاثة عقارات بالفيوم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما
» جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة
» كويتية قتلت زوجها من أجل "الكيف" تمثل الجريمة
» التزمت بجميع الإجراءات.. وأصيبت بـ"كورونا".. هذه قصتها
» فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» لدعم الأطباء.. أوبريت لـ محمد منير وتامر حسني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية