عدد إصابات ضخم بـ"كورونا" في السعودية

الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا
بسبب «إققال كورونا».. جحافل الفئران تخوض حرب بقاء
فيديو.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وخارجين عن القانون بالأميرية
طفرة جديدة لـ«كورونا» تصيب جهود إنتاج لقاح بانتكاسة
طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
عاجل.. تسجيل 160 إصابة بكورونا.. و14وفاة
نادي شهير يبيع جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا
تصرف غير لائق من مذيع مع فنانة شهيرة يتسبب في حذف الحلقة
ضاحي خلفان يتحدث عن 8 أزمات كارثية ويحذر
الملك سلمان يصدر 17 قرارًا "أون لاين"
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