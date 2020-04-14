شركة ليسيكو مصر تغلق مصنعها بعد اكتشاف إصابتين بـ كورونا

أغلقت شركة «ليسيكو مصر» للصناعات الخزفية، مصنعها في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية، عقب ظهور حالتين إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها أغلقت المصنع بشكل مؤقت، لمدة 14 يومًا، بسبب ظهور حالتي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وإن قرار الإغلاق اتباعا لتعليمات الطب الوقائي للوزارة.

وأشارت الشركة إلى أنها تطبق الممارسات الممكنة للحد من انتشار الفيروس، وإمداد الموظفين بالمطهرات والكمامات، وأنها ستحافظ على سير العمل قدر الإمكان في ظل الظروف المتغيرة.

وأكدت أن جميع مواقع الإنتاج الأخرى لا تزال قيد التشغيل، متوقعة أن يتسبب الإغلاق في التأثير سلبيا على احتياجات العملاء، نظرا لمستويات المخزون الحالية، وتباطؤ الطلب بالفعل على المنتجات نتيجة الوباء.