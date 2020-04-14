  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإفتاء

الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا

صحيفة بريطانية: فئران بحجم الأبقار ستهاجم إنجلترا

بسبب «إققال كورونا».. جحافل الفئران تخوض حرب بقاء

لوباريزيان: الشرطة المصرية تفلت من العقاب

فيديو.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وخارجين عن القانون بالأميرية

كورونا

طفرة جديدة لـ«كورونا» تصيب جهود إنتاج لقاح بانتكاسة

كورونا

طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

وزيرة الصحة

عاجل.. تسجيل 160 إصابة بكورونا.. و14وفاة

لاعب كرة قدم

نادي شهير يبيع جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

داليا مبارك

تصرف غير لائق من مذيع مع فنانة شهيرة يتسبب في حذف الحلقة

ضاحي خلفان "أقذر رجل" في الشرق الأوسط

ضاحي خلفان يتحدث عن 8 أزمات كارثية ويحذر

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الملك سلمان يصدر 17 قرارًا "أون لاين"

في الولايات المتحدة..

التزمت بجميع الإجراءات.. وأصيبت بـ"كورونا".. هذه قصتها

عرب وعالم

ابقي أمنا .. أبقي بالمنزل
ابقي أمنا .. أبقي بالمنزل
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

استغلوا كورونا.. ضبط مخدرات بـ 65 مليون دولار

#

صادم.. الإجراءات الاحترازية لا تمنع الإصابة بـ"كورونا"

#

دراسة تحذر.. هذه الأطعمة تزيد من فرصة إصابتك بـ"كورونا"

#

الصحة الفرنسية تحذر من هذه الأدوية عند الإصابة بـ"كورونا"

الولايات المتحدة

كورونا

فيروس كورونا

بالرغم من أنها التزمت بجميع الإجراءات الاحترازية وظلت في الحجر المنزلي لمدة 3 أسابيع متصلة وطبقت التباعد الاجتماعي حتى مع أفراد أسرتها، إلا أنها أصيبت بفيروس"كورونا" المستجد.

وتستغرب الأمريكية، راشيل برومرت، والتي تعيش في ولاية نورث كارولاينا، كيف أصيبت بالفيروس بالرغم من طبيقها لجميع الإجراءات، ومع ذلك كشفت نتيجة التحاليل أنها إيجابية أي مصابة بالفيروس.

وقالت راشيل في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية نشرتها"سكاي نيوز" أنها تعتقد أن الإصابة جاءت لها عندما أحضرت لها بائعة من السوبر ماركت السلع التي طلبتها بالهاتف خاصة أن البائعة أيضا أصيبت بالفيروس.

جدير بالذكر أن الإصابات في الولايات المتحدة تجاوزت 550 ألف إصابة، فيما تجاوزت الوفيات الـ 5 آلاف شخص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وإرهابيين بالأميرية
» الديهي: "نعيش أسوأ وأصعب فترة مرت على حاكم مصر"
» بلاغ للنائب العام ضد مقال بالمصري اليوم: "خيانة عظمى"
» مصطفى نصار يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمصابي كورونا
» محافظ القاهرة يوجه تحذير شديد اللهجة للباعة الجائلين
» وضع ثلاثة عقارات بالفيوم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما
» جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة
» كويتية قتلت زوجها من أجل "الكيف" تمثل الجريمة
» التزمت بجميع الإجراءات.. وأصيبت بـ"كورونا".. هذه قصتها
» فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» لدعم الأطباء.. أوبريت لـ محمد منير وتامر حسني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية