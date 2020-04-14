فنانة شهيرة تهاجم لمتابعيها: "رايحين في داهية"

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داليا البحيري
داليا البحيري
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فيسبوك

داليا البحيري

كورونا

وجهت الفنانة داليا البحيرى رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يستهتر بحياته ويخرج من منزله دون وجود سبب لذلك ويتسبب بتصرفه في الزحام بالشوارع.

وكتبت داليا البحيرى، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوما وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب ما نلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه".

وأضافت: "حظر كامل يا ريس لو سمحت أرجوك، خلينا صادقين مع نفسنا شوية كده والنبي! واللي بيشتغلوا في مصانع على عيني وراسي يتعملهم إقامة داخل محل عملهم! غير كده إحنا رايحين في داهية".


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