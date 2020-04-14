» فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة

نشرت الفنانة فيفى عبده صورة جديدة من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت فيفى عبده بإطلالة شبابية خطفت أنظار متابعيها، حيث ظهرت مرتدية كاب وجاكيت باللون الموف واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الجذاب لإبراز الإطلالة.

تحرص الفنانة فيفى عبده على التواصل مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وبخاصة أيام الحجر المنزلي وحثهم على البقاء في المنزل.

وقالت فيفي عبده: "كنت بكلم واحدة صاحبتي من كوريا الشمالية، وقالتلي مفيش أي حالات كورونا عندنا، ولما سألتها قالتلي عشان رئيس البلد لما بيلاقي حد عنده كورونا بيضربه بالنار، فقررت أركب بساط الريح وأروح على كوريا".