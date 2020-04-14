البرتقال والعسل للحصول على بشرة مشرقة بهذه الطريقة

14 أبريل 2020 - 02:23 م

بالتزامن مع الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس"كورونا" تبحث السيدات عن العديد من الوصفات للحصول على بشرة مشرقة أو شعر لامع أو وصفات للتخسيس أو وصفات لأطعمة جديدة.

ونقدم في تقرير اليوم طريقة الحصول علي بشرة مشرقة خاصة مع التأثيرات النفسية والقلق والإجهاد.

وأكد خبراء التجميل أنه يجب الاهتمام بالبشرة حتى لا يترك القلق تأثير سيئ عليها، باتباع نظام غذائي يساعد علي جمال البشرة وتعزيز الجهاز المناعي,

وتتكون الوصفة السحرية من خامات بسيطة غير مكلفة مكوناتها عصير نصف برتقالة وملعقة عسل، ويتم مزج المكونين بعد خلطهما علي الوجه لمدة 15 دقائق ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف ووضع الكريم المرطب ويفضل تكرارها مرتين بالأسبوع.