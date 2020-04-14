» لدعم الأطباء.. أوبريت لـ محمد منير وتامر حسني

كشف منشور عبر موقع "فيس بوك" منذ قليل، تعاون الفنان تامر حسني مع محمد منير في أوبريت بعنوان "أنت أقوي" دعما للجيش الأبيض ويتم طرحه قريبا.

واحتوى المنشور على صورة تجمع ما بين تامر حسني ومحمد منير، وأفاد التعليق المصاحب للصورة بالآتي: تامر حسني ومحمد منير يشاركان في أوبريت "أنت أقوى" لدعم الأطباء.

وأوضح المنشور أنه سيشارك في الغناء نخبة من أكبر نجوم الوطن العربي الفنان وائل جسار وسميرة سعيد وصابر الرباعي وكارول سماحة مضيفا أن الأوبريت من كلمات عمرو مصطفى وألحان نادر حمدي

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم "الفلوس" الذي تم عرضه في 25 ديسمبر عام 2019.