  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإفتاء

الإفتاء تجيز الإفطار للأطباء في رمضان للتعامل مع كورونا

صحيفة بريطانية: فئران بحجم الأبقار ستهاجم إنجلترا

بسبب «إققال كورونا».. جحافل الفئران تخوض حرب بقاء

لوباريزيان: الشرطة المصرية تفلت من العقاب

فيديو.. اشتباكات مسلحة بين الأمن وخارجين عن القانون بالأميرية

كورونا

طفرة جديدة لـ«كورونا» تصيب جهود إنتاج لقاح بانتكاسة

كورونا

طبيب يحذر من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا

وزيرة الصحة

عاجل.. تسجيل 160 إصابة بكورونا.. و14وفاة

لاعب كرة قدم

نادي شهير يبيع جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

داليا مبارك

تصرف غير لائق من مذيع مع فنانة شهيرة يتسبب في حذف الحلقة

ضاحي خلفان "أقذر رجل" في الشرق الأوسط

ضاحي خلفان يتحدث عن 8 أزمات كارثية ويحذر

بعد كلمة الملك سلمان.. بشرى سارة للوافدين بالمملكة

الملك سلمان يصدر 17 قرارًا "أون لاين"

موعد ومكان عزاء والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

الصفحة الأخيرة

والدة دنيات عبد العزيز
والدة دنيات عبد العزيز
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: ازاي عايشة مع راجل في البيت بدون صفة؟

#

منى فاروق لشقيق ياسمين عبد العزيز: مش أنا اللي كتبت الشتايم ليك

#

فنانة تحرج محمد رمضان: كنت أم الإمام الشافعي ومينفعش أبقى أم بلطجي

#

ماذا قالت منى فاروق عن أزمة ياسمين عبد العزيز مع شقيقها؟

انستجرام

عزاء

دنيا عبد العزيز

كشف الفنان أحمد فريد عن الإعلان عن موعد عزاء والدة الفنانة دنيا عبد العزيز عبر صفحته على "إنستجرام".

وكتب أحمد فريد على إنستجرام، قائلا: عزاء المرحومة الغالية چودي والدة أختي وصديقتي الفنانة دنيا عبد العزيز في المنزل من اليوم حتي ثلاثة أيام من الصباح وحتى قبل موعد الحظر.. شكر الله سعيكم".

يذكر أن دنيا تشارك في مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضاني وهو بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد،عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

على قهوة في شارع كورونا

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فيديو.. تبادل إطلاق نار بين الأمن وإرهابيين بالأميرية
» الديهي: "نعيش أسوأ وأصعب فترة مرت على حاكم مصر"
» بلاغ للنائب العام ضد مقال بالمصري اليوم: "خيانة عظمى"
» مصطفى نصار يتبرع بأجهزة تنفس صناعي لمصابي كورونا
» محافظ القاهرة يوجه تحذير شديد اللهجة للباعة الجائلين
» وضع ثلاثة عقارات بالفيوم تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما
» جنايات الإسكندرية تصدر حكمها بشأن قاتل أطفاله الثلاثة
» كويتية قتلت زوجها من أجل "الكيف" تمثل الجريمة
» التزمت بجميع الإجراءات.. وأصيبت بـ"كورونا".. هذه قصتها
» فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة
» لدعم الأطباء.. أوبريت لـ محمد منير وتامر حسني

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية