موعد ومكان عزاء والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

كشف الفنان أحمد فريد عن الإعلان عن موعد عزاء والدة الفنانة دنيا عبد العزيز عبر صفحته على "إنستجرام".

وكتب أحمد فريد على إنستجرام، قائلا: عزاء المرحومة الغالية چودي والدة أختي وصديقتي الفنانة دنيا عبد العزيز في المنزل من اليوم حتي ثلاثة أيام من الصباح وحتى قبل موعد الحظر.. شكر الله سعيكم".

يذكر أن دنيا تشارك في مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضاني وهو بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد،عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.