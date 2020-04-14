بعد النهاية.. يوسف الشريف يتصدر تويتر

تصدر الفنان يوسف الشريف، تريندات موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد ساعات قليلة من طرح البرومو الرسمى لمسلسل "النهاية" المقرر عرضه في شهر رمضان.

ودشن رواد موقع تويتر العديد من الهاشتاجات أبرزهم #يوسف_الشريف، #النهاية وكان آخرهم #شابوه_يوسف_الشريف

وجاءت أبرز التغريدات، كالآتى: "العالمي واحد بس #شابوه_يوسف_الشريف، كل مرة بيغير مسار الدراما للخيال #شابوه_يوسف_الشريف، مسلسل النهاية اللى عامله يوسف الشريف إبداع فوق الوصف، كل ثانية فى التريلر حاجة آخر عظمة#شابوه_يوسف_الشريف ".