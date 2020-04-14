تهديد أمريكي للصين: سيأتي يوم للحساب " واثقون من ذلك"

14 أبريل 2020 - 12:28 م

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستحاسب الصين على عدم نشرها معلومات مبكرة حول فيروس "كورونا".

وقال بومبيو، في تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء: "سيأتي الوقت، لتحاسب فيه الصين حيال مسئولياتها، وأنا واثق من ذلك"، مشيرًا إلى أنهم مضطرون في الوقت الراهن، للتركيز على إعادة عجلة الاقتصاد العالمي والأمريكي.

وأضاف: "إلا أن وقت إلقاء التهم سيأتي"، في إشارة إلى الصين.



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن أسفه الكبير لما وصفه بتكتم الصين، والحزب الشيوعي الحاكم عن الوباء في مدينة ووهان، وعدم تقاسمها مع بقية دول العالم المعلومات المتعلقة به بالسرعة الكافية.