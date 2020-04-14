» "الرياضة السعودية" تدعم أندية الدوري بهذا المبلغ لمواجهة كورونا

14 أبريل 2020 - 12:24 م

أودعت وزارة الرياضة السعودية 80 مليون ريال في حسابات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 5 ملايين ريال لكل نادٍ، لمواجهة أزمة الرواتب.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن الأندية تلقّت الدعم قبل اتفاقها رسميًا على تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين بنسبة 50 % خلال اجتماع الرابطة مع الأندية الذي عقد عبر الفيديو.





وعقد الاجتماع بمشاركة ممثل وزارة الرياضة، عبد العزيز المسعد، والأمين العام لاتحاد كرة القدم، إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، معيض الشهر، وذلك في ظل توقف المنافسات بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



