  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من " تشيرنوبل النووية"

كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من "تشيرنوبل النووي"

الولايات المتحدة

مفاجأة.. مسئول أمريكي.. فيروس "كورونا" لم يبدأ في الصين

نور عمرو أديب

رسالة مؤثرة يوجهها نجل أديب من داخل الحجر الصحي

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار المسنين في هذه الدولة

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار مسنين في هذه الدولة

بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني

تهديد أمريكي للصين: سيأتي يوم للحساب " واثقون من ذلك"

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة: شاهدت قنوات الإخوان.. صدمت بهذا الأمر

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوربية

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوروبية

"انفجار" يلغي مباراة كرة قدم في المنوفية

فريق يسرح جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

الإفتاء

الإفتاء: الصوم يقوي المناعة أمام كورونا

"الرياضة السعودية" تدعم أندية الدوري بهذا المبلغ لمواجهة كورونا

الرياضة

الهلال السعودي يهزم النصر بهدفين
الهلال السعودي يهزم النصر بهدفين
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

قرار مفاجيء من الملك سلمان لمواجهة كورونا في السعودية

#

وزير الرياضة يكشف المبلغ الذي تبرع به صلاح لمواجهة كورونا

#

"كورونا" يغلق الأسواق والمجمعات التجارية في السعودية

#

السعودية تتخذ قرارا قويا لمواجهة كورونا: منع هذه الأمور

فيديو

فيروس

عمارة

كورونا

حريق متعمد

أودعت وزارة الرياضة السعودية 80 مليون ريال في حسابات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 5 ملايين ريال لكل نادٍ، لمواجهة أزمة الرواتب.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن الأندية تلقّت الدعم قبل اتفاقها رسميًا على تخفيض رواتب اللاعبين المحترفين والمدربين بنسبة 50 % خلال اجتماع الرابطة مع الأندية الذي عقد عبر الفيديو.

وعقد الاجتماع بمشاركة ممثل وزارة الرياضة، عبد العزيز المسعد، والأمين العام لاتحاد كرة القدم، إبراهيم القاسم، ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، معيض الشهر، وذلك في ظل توقف المنافسات بسبب أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك ضمن الدعم المباشر الذي أعلنه وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في يوليو الماضي، بتخصيص مبلغ مليارين ونصف المليار ريال سعودي، لدعم الأندية السعودية، منها 1.64 مليار ريال لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين، بواقع 50 مليون ريال دعمًا مباشرًا لكل نادٍ.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. حريق متعمد لعمارة موبوءة بكورونا
» "الرياضة السعودية" تدعم أندية الدوري بهذا المبلغ لمواجهة كورونا
» فيديو نادر لـ طه حسين أمام عبد الناصر: اسمح لي بهذا الأمر
» ردًا على صواريخ كوريا الشمالية.. طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية
» في كورونا.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2020
» تكليفات رئاسية جديدة للمالية لمواجهة "كورونا"
» كويتية شهيرة تحلق شعرها على الـ زيرو وتثير الجدل
» الثلاثاء الأسود في روسيا.. 2774 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» الحكومة تدرس قرارات جديدة لمكافحة "كورونا"
» مجلس الشورى السعودي يوافق على هذا الأمر
» بدلا من الضرب بالشوم.. كتابة هذه الجملة 500 مرة لمخترقي الحظر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية