» كويتية شهيرة تحلق شعرها على الـ زيرو وتثير الجدل

علا خطاب
أشعلت الفنانة الكويتية، فرح الصواف، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها على "تويتر" وهي تزيل شعرها بالكامل.
وعلقت فرح الصواف قائلة: يا جماعة شعور ولا أروع.. أحس إني تحررت من شي وبقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر ومو قاعد يشوف أحد.
وأضافت فرح قائلة: خطوة جريئة بس مريحة وراح يطول مابي دراما.
وتلقت فرح العديد من التعليقات الإيجابية والسلبية على الفيديو والتي لا تخلو في بعض الأحيان من السخرية منها.
يا جماعه شعور ولا اروع .. احس اني تحررت من شي و بقولكم اللي حاب يسويها الحين فرصته حجر و مو قاعد يشوف احد .. ????????.. خطوه جريئه بس مريحه و راح يطول مابي دراما pic.twitter.com/h6t9hn1Hyt— فرح الصراف (@farahalsarraf91) April 13, 2020
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