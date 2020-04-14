  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من " تشيرنوبل النووية"

كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من "تشيرنوبل النووي"

الولايات المتحدة

مفاجأة.. مسئول أمريكي.. فيروس "كورونا" لم يبدأ في الصين

نور عمرو أديب

رسالة مؤثرة يوجهها نجل أديب من داخل الحجر الصحي

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار المسنين في هذه الدولة

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار مسنين في هذه الدولة

بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني

تهديد أمريكي للصين: سيأتي يوم للحساب " واثقون من ذلك"

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة: شاهدت قنوات الإخوان.. صدمت بهذا الأمر

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوربية

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوروبية

"انفجار" يلغي مباراة كرة قدم في المنوفية

فريق يسرح جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

الإفتاء

الإفتاء: الصوم يقوي المناعة أمام كورونا

الثلاثاء الأسود في روسيا.. 2774 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

عرب وعالم

روسيا
روسيا
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الصحة: 13 وفاة و126 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

#

مصر تسجل أعلى إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

#

الثلاثاء الأسود في إسبانيا.. 849 حالة وفاة خلال 24 ساعة

#

مأساة في بريطانيا.. مصرع الأب وابنته بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

سجلت روسيا 2774 إصابة بفيروس"كورونا" المستجد خلال 24 ساعة وليتجاوز عدد الإصابات 18 ألفا، ويعتبر اليوم أعلي حالات للإصابة بعد أن سجلت أمس 2558 حالة.

وأعلن مركز الاستجابة لأزمة كورونا في روسيا أن عدد المتوفين بالفيروس بلغ 148 شخصا حتى الآن.

كما أدار مركز عمليات مكافحة "كوفيد 19" في موسكو بيان قالت فيه مساعدة رئيس بلدية العاصمة، انستازيا راكوفا، أن العبء ارتفع علي الأجهزة الصحية بشكل حاد حاليا وبلغت مستشفياتنا وخدمات الإضعاف حدودها القصوي.

و حذرت السلطات الروسية الجمعة من أن قدرات أجهزة الصحة في موسكو تبلغ حدودها القصوى مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن روسيا أطلقت أمس نظام أذونات تنقل إلكترونية لتعزيز مراقبة الالتزام بإجراءات العزل في العاصمة الروسية " موسكو".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. حريق متعمد لعمارة موبوءة بكورونا
» "الرياضة السعودية" تدعم أندية الدوري بهذا المبلغ لمواجهة كورونا
» فيديو نادر لـ طه حسين أمام عبد الناصر: اسمح لي بهذا الأمر
» ردًا على صواريخ كوريا الشمالية.. طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية
» في كورونا.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2020
» تكليفات رئاسية جديدة للمالية لمواجهة "كورونا"
» كويتية شهيرة تحلق شعرها على الـ زيرو وتثير الجدل
» الثلاثاء الأسود في روسيا.. 2774 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» الحكومة تدرس قرارات جديدة لمكافحة "كورونا"
» مجلس الشورى السعودي يوافق على هذا الأمر
» بدلا من الضرب بالشوم.. كتابة هذه الجملة 500 مرة لمخترقي الحظر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية