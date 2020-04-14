» الحكومة تدرس قرارات جديدة لمكافحة "كورونا"

14 أبريل 2020 - 10:34 ص

قال الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام أن الحكومة ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لإيجاد حلول سريعة للحد من انتشار فيروس"كورونا" .

وأشار إلى أنه سيتم بحث أمر عودة الزحام للشوارع مرة أخرى وسيتم دراسة كل الحلول لمنع الزحام خاصة المناطق التي انتشر بها دون مراعاة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن مشاهد الزحام التي انتشرت مزعجة جدا مؤكدا أن هناك محاولات كثيرة للحد منها، مشيرا إلي أن الدولة تحاول تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين من جهة والإبقاء على عمل الاقتصاد المصري من جهة أخرى، جاء ذلك أثناء مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدى.