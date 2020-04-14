  • الثلاثاء 14 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من " تشيرنوبل النووية"

كارثة إنسانية.. حرائق الغابات تقترب من "تشيرنوبل النووي"

الولايات المتحدة

مفاجأة.. مسئول أمريكي.. فيروس "كورونا" لم يبدأ في الصين

نور عمرو أديب

رسالة مؤثرة يوجهها نجل أديب من داخل الحجر الصحي

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار المسنين في هذه الدولة

مآسي كورونا.. وفاة العشرات داخل دار مسنين في هذه الدولة

بومبيو: مقتل "سليماني" قانوني

تهديد أمريكي للصين: سيأتي يوم للحساب " واثقون من ذلك"

ممدوح حمزة

ممدوح حمزة: شاهدت قنوات الإخوان.. صدمت بهذا الأمر

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوربية

مؤثر.. مقبرة جماعية للمسلمين.. ضحايا كورونا بدولة أوروبية

"انفجار" يلغي مباراة كرة قدم في المنوفية

فريق يسرح جميع لاعبيه بسبب فيروس كورونا

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

تفاصيل مبكية.. هذا ما فعله عبد الوهاب داخل غرفة عبد الحليم أثناء وفاته

الإفتاء

الإفتاء: الصوم يقوي المناعة أمام كورونا

282 حالة إيجابية بكورونا جديدة في إسرائيل

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تراجع كبير.. 431 حالة وفاة بـ "كورونا" فى إيطاليا

#

إسرائيل تسجل 95 حالة جديدة بكورونا ولا وفيات

#

866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

#

الصحة: 15 حالة وفاة و139 إصابة جديدة بكورونا

إسرائيل

إصابات

حالات

فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إصابات كورونا في البلاد ارتفعت إلى 11 ألفا و868 إصابة منها 117 وفاة وألف حالة تعافٍ.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك جاء إثر تسجيل وفاة و282 إصابة جديدة خلال ساعات الليلة الماضية.

وتابعت أن الإصابات تشمل 181 حالة "حرجة" و168 حالة "متوسطة".

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد المصابين بكورونا في العالم، مليونا و925 ألفا، توفي منهم نحو 120 ألفا، وتعافى أكثر من 452 ألفا، حسب موقع Worldometer

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. حريق متعمد لعمارة موبوءة بكورونا
» "الرياضة السعودية" تدعم أندية الدوري بهذا المبلغ لمواجهة كورونا
» فيديو نادر لـ طه حسين أمام عبد الناصر: اسمح لي بهذا الأمر
» ردًا على صواريخ كوريا الشمالية.. طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية
» في كورونا.. تعرف على أسعار ياميش رمضان 2020
» تكليفات رئاسية جديدة للمالية لمواجهة "كورونا"
» كويتية شهيرة تحلق شعرها على الـ زيرو وتثير الجدل
» الثلاثاء الأسود في روسيا.. 2774 إصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة
» الحكومة تدرس قرارات جديدة لمكافحة "كورونا"
» مجلس الشورى السعودي يوافق على هذا الأمر
» بدلا من الضرب بالشوم.. كتابة هذه الجملة 500 مرة لمخترقي الحظر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:06

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:28

  • عشاء

    19:58

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية