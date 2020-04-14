282 حالة إيجابية بكورونا جديدة في إسرائيل

14 أبريل 2020 - 10:11 ص

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن إصابات كورونا في البلاد ارتفعت إلى 11 ألفا و868 إصابة منها 117 وفاة وألف حالة تعافٍ.





وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك جاء إثر تسجيل وفاة و282 إصابة جديدة خلال ساعات الليلة الماضية.





وتابعت أن الإصابات تشمل 181 حالة "حرجة" و168 حالة "متوسطة".



